Роналду — худший по касаниям мяча в сборной Португалии в первом тайме матча с ДР Конго

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в первом тайме матча группового этапа чемпионата мира с ДР Конго (1:1) коснулся мяча всего 16 раз. Это худший показатель в его команде среди полевых игроков. Столько же касаний мяча совершил вратарь португальцев Диогу Кошта. Об этом сообщает Whoscored.

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Единственный гол португальцев головой забил Жоау Невеш на 6-й минуте. Сборная ДР Конго ответила голом Йоана Виссы на 45+5-й минуте.

Для 41-летнего Роналду это шестой чемпионат мира в карьере. Он и Лионель Месси — рекордсмены по этому показателю в мире. Достичь этой же цифры на данном мундиале может лишь вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа.