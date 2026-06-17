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Жоау Невеш – второй самый низкорослый игрок XXI века, забивший головой на ЧМ

Жоау Невеш – второй самый низкорослый игрок XXI века, забивший головой на ЧМ
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Полузащитник сборной Португалии Жоау Невеш стал вторым самым низкорослым игроком в XXI веке, который забил головой на чемпионате мира. Об этом сообщает Opta Sport в телеграм-канале.

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ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    

Рост Невеша составляет 174 см, а уругваец Джорджиан де Арраскаэта, забивавший головой на ЧМ в этом веке, имеет рост 173 см.

В данный момент проходит матч 1-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Португалии и ДР Конго. Встреча проходит на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. Главным арбитром является Абдулрахман Аль-Джассим из Катара. На момент написания новости счёт — 1:1.

Во 2-м туре группы K португальская команда встретится с Узбекистаном 23 июня, а в 3-м туре — с Колумбией 28 июня. Чемпионат мира по футболу 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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