Жоау Невеш – второй самый низкорослый игрок XXI века, забивший головой на ЧМ

Полузащитник сборной Португалии Жоау Невеш стал вторым самым низкорослым игроком в XXI веке, который забил головой на чемпионате мира. Об этом сообщает Opta Sport в телеграм-канале.

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Рост Невеша составляет 174 см, а уругваец Джорджиан де Арраскаэта, забивавший головой на ЧМ в этом веке, имеет рост 173 см.

В данный момент проходит матч 1-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Португалии и ДР Конго. Встреча проходит на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. Главным арбитром является Абдулрахман Аль-Джассим из Катара. На момент написания новости счёт — 1:1.

Во 2-м туре группы K португальская команда встретится с Узбекистаном 23 июня, а в 3-м туре — с Колумбией 28 июня. Чемпионат мира по футболу 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.