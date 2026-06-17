Стали известны подробности свадьбы Алексея Батракова, церемония прошла в Подмосковье

Стали известны подробности свадьбы полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова с экс-футболисткой Ириной Подшибякиной. Как сообщает The Blueprint, торжество прошло в усадьбе Villa Michetti в Подмосковье. Молодожёны отказались от большого количества цветов в пользу декоративных предметов из камня, стекла и текстиля. В свадебных приглашениях пара также обратилась к гостям с просьбой: вместо покупки букетов направить средства на благотворительность в пользу животных.

«Каждый ваш вклад станет спасённой жизнью, а мы будем знать, что наш праздник принёс добро не только нам, но и тем, кто в нём особенно нуждается. Спасибо, что разделяете наши ценности!» — написали Ирина и Алексей.

Утром перед церемонией Подшибякина появилась в наряде Daniil Antsiferov и туфлях Magda Butrum, а для самого торжества выбрала платье и фату российского бренда Murashka и туфли Rara Avis. Дополнили образ украшения Wedery и клатч Cult Gaya, «сыгравший» роль букета невесты. На неофициальную вечернюю часть торжества Ирина надела корсет и юбку Anastasiya Boksha и туфли Jimmy Choo.

«Моя стилистка Алёна Пушилина прислала мне подборку свадебных платьев. Среди них было и то, которое я в итоге выбрала — не делала на него ставку, но отметила себе. Сначала я заехала в другой салон, примерила несколько платьев, но мэтча не случилось. А потом дошла до шоурума Murashka — он совсем небольшой, находится возле Храма Священномученика Антипы в Москве. Я зашла в шоурум — и на меня снизошло какое-то спокойствие. А когда надела платье, поняла, что именно в нём я должна быть в день свадьбы», — приводит слова Подшибякиной The Blueprint.

Над образами жениха работал дизайнер Артём Мидда. Предложение, как рассказал изданию Батраков, он сделал в Париже — городе любви, в ресторане с видом на Эйфелеву башню, где они с Ириной были за год до этого. Самым ответственным и волнующим, по его словам, было привезти кольцо — так, чтобы невеста не догадалась о нём раньше времени. С этим помогла близкая подруга из Франции.