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Сборная ДР Конго впервые забила на чемпионате мира спустя 52 года после дебюта на турнире

Сборная ДР Конго впервые забила на чемпионате мира спустя 52 года после дебюта на турнире
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Сборная ДР Конго забила свой первый гол на чемпионатах мира спустя 52 года после дебюта. Нападающий Йоан Висса сравнял счёт в матче группового этапа ЧМ-2026 с Португалией, забив головой на пятой добавленной к первому тайму минуте. Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 1:1.

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ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    

На чемпионате мира 1974 года сборная ДР Конго заняла последнее место в группе с Югославией, Бразилией и Шотландией, проиграв все три матча с общим счетом 0:14. Отметим, с 1971 по 1997 год ДР Конго носила название Заир и в турнирах того периода участвовала как сборная Заира.

С момента дебюта до первого гола на чемпионатах мира больше времени прошло лишь у сборной Боливии — команда впервые сыграла на ЧМ в 1930 году, но забила первый мяч на турнире лишь в 1994-м.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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