Сборная ДР Конго впервые забила на чемпионате мира спустя 52 года после дебюта на турнире

Сборная ДР Конго забила свой первый гол на чемпионатах мира спустя 52 года после дебюта. Нападающий Йоан Висса сравнял счёт в матче группового этапа ЧМ-2026 с Португалией, забив головой на пятой добавленной к первому тайму минуте. Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 1:1.

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На чемпионате мира 1974 года сборная ДР Конго заняла последнее место в группе с Югославией, Бразилией и Шотландией, проиграв все три матча с общим счетом 0:14. Отметим, с 1971 по 1997 год ДР Конго носила название Заир и в турнирах того периода участвовала как сборная Заира.

С момента дебюта до первого гола на чемпионатах мира больше времени прошло лишь у сборной Боливии — команда впервые сыграла на ЧМ в 1930 году, но забила первый мяч на турнире лишь в 1994-м.