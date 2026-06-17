Стартовый состав сборной Франции в матче ЧМ-2026 стал самым дорогим в истории турнира

Стартовый состав сборной Франции в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с Сенегалом стал самым дорогим в истории турниров, сообщает Transfermarkt. По оценке портала, игроки стартового состава французов оцениваются в € 908 млн.

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В десятке лидеров рейтинга французы занимают семь строчек. На второй позиции находится состав сборной Франции в матче с Австралией на ЧМ-2018 (2:1). Состав 2018 года оценивается в € 710 млн.

Фото: Transfermarkt

Игра с Сенегалом прошла 16 июня и завершилась победой французской команды со счётом 3:1. Дублем отметился нападающий Килиан Мбаппе. Чемпионат мира по футболу 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.