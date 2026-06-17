Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стартовый состав сборной Франции в матче ЧМ-2026 стал самым дорогим в истории турнира

Стартовый состав сборной Франции в матче ЧМ-2026 стал самым дорогим в истории турнира
Комментарии

Стартовый состав сборной Франции в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с Сенегалом стал самым дорогим в истории турниров, сообщает Transfermarkt. По оценке портала, игроки стартового состава французов оцениваются в € 908 млн.

Лучшие букмекеры – здесь! Что вам важнее: фрибеты или вывод средств?
Лучшие букмекеры – здесь! Что вам важнее: фрибеты или вывод средств?
Узнать!
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 1
Сенегал
1:0 Мбаппе – 66'     2:0 Баркола – 82'     2:1 Мбайе – 90+5'     3:1 Мбаппе – 90+6'    

В десятке лидеров рейтинга французы занимают семь строчек. На второй позиции находится состав сборной Франции в матче с Австралией на ЧМ-2018 (2:1). Состав 2018 года оценивается в € 710 млн.

Фото: Transfermarkt

Игра с Сенегалом прошла 16 июня и завершилась победой французской команды со счётом 3:1. Дублем отметился нападающий Килиан Мбаппе. Чемпионат мира по футболу 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
Материалы по теме
Грандиозный рекорд Мбаппе на ЧМ-2026! А в конце Франция и Сенегал устроили хаос
Грандиозный рекорд Мбаппе на ЧМ-2026! А в конце Франция и Сенегал устроили хаос
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android