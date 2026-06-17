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Рональд Араухо рискует пропустить всю групповую стадию ЧМ-2026

Рональд Араухо рискует пропустить всю групповую стадию ЧМ-2026
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Защитник «Барселоны» и сборной Уругвая Рональд Араухо с высокой долей вероятности не сыграет против Испании в 3-м туре группового этапа чемпионата мира — 2026, сообщает Mundo Deportivo. Футболист получил микронадрыв икроножной мышцы ещё 4 июня, прямо перед вылетом сборной в мексиканский город Маякоба, где располагается тренировочная база. Ради ускорения реабилитации игрок даже совершил экспресс-выезд в Мадрид на 10 часов к доверенному физиотерапевту Хоакину Хуану.

Изначально было известно, что защитник пропустит дебютный матч с Саудовской Аравией (1:1) и вторую игру группы с Кабо-Верде в Майами. Однако, по информации издания, текущие темпы восстановления делают маловероятным появление Араухо и в заключительном туре с Испанией в Гвадалахаре, который станет определяющим для обеих команд после ничейных результатов в 1-м туре.

Медицинский штаб и тренерский коллектив не намерены форсировать возвращение центрального защитника на поле в рамках группового раунда. Ожидается, что Араухо сможет полноценно помочь национальной команде только в случае её выхода в 1/16 финала, матчи этой стадии запланированы на 3-4 июля.

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ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
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