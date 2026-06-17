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Португалия — ДР Конго, результат матча 17 июня 2026, счет 1:1, чемпионат мира 2026

Португалия не смогла одолеть ДР Конго в матче ЧМ-2026, Роналду отыграл 90 минут и не забил
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Завершился матч 1-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Португалии и ДР Конго. Команды играли на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США). В качестве главного арбитра выступил Абдулрахман Аль-Джассим (Катар). Итоговый счёт игры — 1:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    

На шестой минуте полузащитник Жоау Невеш забил ударом головой после навеса с левого фланга. На 45+5-й минуте нападающий ДР Конго Йоан Висса восстановил равенство после подачи в штрафную. Форвард Португалии Криштиану Роналду отыграл 90 минут и не забил.

Во 2-м туре группы K португальская национальная команда встретится с Узбекистаном (23 июня), в 3-м туре — с Колумбией (28 июня). ДР Конго во 2-м туре сыграет с Колумбией (24 июня), в 3-м туре проведёт встречу с командой Узбекистана (28 июня). Действующим чемпионом мира является Аргентина.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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