Португалия не смогла одолеть ДР Конго в матче ЧМ-2026, Роналду отыграл 90 минут и не забил

Завершился матч 1-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Португалии и ДР Конго. Команды играли на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США). В качестве главного арбитра выступил Абдулрахман Аль-Джассим (Катар). Итоговый счёт игры — 1:1.

На шестой минуте полузащитник Жоау Невеш забил ударом головой после навеса с левого фланга. На 45+5-й минуте нападающий ДР Конго Йоан Висса восстановил равенство после подачи в штрафную. Форвард Португалии Криштиану Роналду отыграл 90 минут и не забил.

Во 2-м туре группы K португальская национальная команда встретится с Узбекистаном (23 июня), в 3-м туре — с Колумбией (28 июня). ДР Конго во 2-м туре сыграет с Колумбией (24 июня), в 3-м туре проведёт встречу с командой Узбекистана (28 июня). Действующим чемпионом мира является Аргентина.