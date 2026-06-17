Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек сборной ЮАР Зване дисквалифицирован на три матча за удаление в игре с Мексикой

Хавбек сборной ЮАР Зване дисквалифицирован на три матча за удаление в игре с Мексикой
Комментарии

Полузащитник сборной ЮАР Тхемба Зване дисквалифицирован на три матча за удаление в игре 1-го тура группы A чемпионата мира — 2026 с командой Мексики (0:2). Об этом сообщает Globo.

Лучшие букмекеры – здесь! Что вам важнее: фрибеты или вывод средств?
Лучшие букмекеры – здесь! Что вам важнее: фрибеты или вывод средств?
Узнать!
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
ЮАР
1:0 Киньонес – 9'     2:0 Хименес – 67'    
Удаления: Монтес – 90+2' / Ситхоле – 49', Зване – 84'

Футболист вышел на замену на 61-й минуте встречи и был удалён спустя 23 минуты за грубый фол на полузащитнике мексиканской сборной Роберто Альварадо. Зване ударил соперника рукой в лицо.

Таким образом, Тхемба пропустит матчи групповой стадии с командами Чехии и Южной Кореи, а также не сможет принять участие в первой игре южноафриканцев в плей-офф, если они смогут пройти дальше. На данный момент сборная ЮАР занимает последнее, четвёртое место, в группе A, команда не набрала ни одного очка.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Первый мем ЧМ-2026 станет культовым? Всё из-за английского языка судьи и лиц игроков ЮАР
Фото
Первый мем ЧМ-2026 станет культовым? Всё из-за английского языка судьи и лиц игроков ЮАР
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android