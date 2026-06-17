Хавбек сборной ЮАР Зване дисквалифицирован на три матча за удаление в игре с Мексикой

Полузащитник сборной ЮАР Тхемба Зване дисквалифицирован на три матча за удаление в игре 1-го тура группы A чемпионата мира — 2026 с командой Мексики (0:2). Об этом сообщает Globo.

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Футболист вышел на замену на 61-й минуте встречи и был удалён спустя 23 минуты за грубый фол на полузащитнике мексиканской сборной Роберто Альварадо. Зване ударил соперника рукой в лицо.

Таким образом, Тхемба пропустит матчи групповой стадии с командами Чехии и Южной Кореи, а также не сможет принять участие в первой игре южноафриканцев в плей-офф, если они смогут пройти дальше. На данный момент сборная ЮАР занимает последнее, четвёртое место, в группе A, команда не набрала ни одного очка.