Лука Модрич стал вторым европейцем с 10 крупными турнирами за национальную команду

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич стал вторым европейским футболистом в истории, сыгравшим на 10 крупных международных турнирах за национальную команду, сообщает Opta Sports. Статистика учитывает выступления на чемпионатах мира и Европы. Ранее этой отметки достиг только португалец Криштиану Роналду, в активе которого 12 таких первенств.

Чемпионат мира — 2026 стал для хорватского хавбека пятым первенством планеты в карьере. Модрич представлял национальную команду на мировых турнирах в 2006, 2014, 2018 и 2022 годах. Ещё пять крупных соревнований в его послужном списке пришлись на европейские чемпионаты (2008, 2012, 2016, 2020 и 2024 год).

Роналду удерживает абсолютный рекорд среди европейцев за всю историю. В активе португальского нападающего значатся шесть участий в чемпионатах Европы и шесть выходов на чемпионаты мира за главную сборную страны с дебютного для него Евро-2004.

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