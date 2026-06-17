Роналду — худший по касаниям мяча в сборной Португалии в матче с ДР Конго на ЧМ-2026

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду по ходу матча группового этапа чемпионата мира с ДР Конго (1:1) коснулся мяча всего 25 раз. Это худший показатель в его команде среди футболистов, отыгравших 90 минут. Об этом сообщает Whoscored.

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Меньше касаний, чем Роналду, совершили Бернарду Силва (23, 45 минут на поле), Нелсон Семеду (16, 19 минут на поле), Рафаэл Леау (13, 19 минут на поле) и Гонсалу Рамуш (три, восемь минут на поле). Например, вратарь португальцев Диогу Кошта коснулся мяча 36 раз.

Единственный гол португальцев головой забил Жоау Невеш на 6-й минуте. Сборная ДР Конго ответила голом Йоана Виссы на 45+5-й минуте.

Для 41-летнего Роналду это шестой чемпионат мира в карьере. Он и Лионель Месси — рекордсмены по этому показателю в мире. Достичь этой же цифры на первенстве планеты может лишь вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа.