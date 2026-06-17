Роналду — худший по касаниям мяча в сборной Португалии в матче с ДР Конго на ЧМ-2026

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду по ходу матча группового этапа чемпионата мира с ДР Конго (1:1) коснулся мяча всего 25 раз. Это худший показатель в его команде среди футболистов, отыгравших 90 минут. Об этом сообщает Whoscored.
Меньше касаний, чем Роналду, совершили Бернарду Силва (23, 45 минут на поле), Нелсон Семеду (16, 19 минут на поле), Рафаэл Леау (13, 19 минут на поле) и Гонсалу Рамуш (три, восемь минут на поле). Например, вратарь португальцев Диогу Кошта коснулся мяча 36 раз.
Единственный гол португальцев головой забил Жоау Невеш на 6-й минуте. Сборная ДР Конго ответила голом Йоана Виссы на 45+5-й минуте.
Для 41-летнего Роналду это шестой чемпионат мира в карьере. Он и Лионель Месси — рекордсмены по этому показателю в мире. Достичь этой же цифры на первенстве планеты может лишь вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа.