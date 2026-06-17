Мбаппе прокомментировал выход на первое место в списке бомбардиров сборной Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал достижение исторического рекорда по количеству забитых мячей за сборную. Форвард забил свой 58-й гол в составе сборной Франции, обойдя по этому показателю Оливье Жиру.

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Фото: Пресс-служба сборной Франции

«58 голов. Это огромная гордость — стать лучшим бомбардиром в истории нашей сборной, в стране, где играло так много великих футболистов. Спасибо всем моим партнёрам по команде, тренерскому штабу и Федерации футбола Франции за непоколебимое доверие с самого первого дня. И спасибо вам за поддержку. Мы продолжаем идти вперёд, впереди ещё так много дел…» — написал Мбаппе в своей социальной сети X.

Рекордный 58-й мяч 27-летний нападающий забил в последнем матче со сборной Сенегала (3:1) на чемпионате мира — 2026. Благодаря этому голу Мбаппе единолично возглавил список лучших бомбардиров в истории французского футбола, проведя в составе национальной команды меньше 100 матчей.