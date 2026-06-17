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Мбаппе прокомментировал выход на первое место в списке бомбардиров сборной Франции

Мбаппе прокомментировал выход на первое место в списке бомбардиров сборной Франции
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал достижение исторического рекорда по количеству забитых мячей за сборную. Форвард забил свой 58-й гол в составе сборной Франции, обойдя по этому показателю Оливье Жиру.

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ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 1
Сенегал
1:0 Мбаппе – 66'     2:0 Баркола – 82'     2:1 Мбайе – 90+5'     3:1 Мбаппе – 90+6'    

Фото: Пресс-служба сборной Франции

«58 голов. Это огромная гордость — стать лучшим бомбардиром в истории нашей сборной, в стране, где играло так много великих футболистов. Спасибо всем моим партнёрам по команде, тренерскому штабу и Федерации футбола Франции за непоколебимое доверие с самого первого дня. И спасибо вам за поддержку. Мы продолжаем идти вперёд, впереди ещё так много дел…» — написал Мбаппе в своей социальной сети X.

Рекордный 58-й мяч 27-летний нападающий забил в последнем матче со сборной Сенегала (3:1) на чемпионате мира — 2026. Благодаря этому голу Мбаппе единолично возглавил список лучших бомбардиров в истории французского футбола, проведя в составе национальной команды меньше 100 матчей.

Календарь ЧМ-2026
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