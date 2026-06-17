Сергей Семак — о ЧМ-2026: не покидает мысль, что это всё про деньги

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о чемпионате мира — 2026 в США, Канаде и Мексике. Впервые в финальной стадии турнира принимают участие 48 команд. В середине каждого из таймов команды прерываются на специальную паузу на водопой.

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«Меня как специалиста и как болельщика не покидает мысль, что это всё про деньги: больше матчей — больше денег. Разница в уровне команд достаточно значительная. И не всегда спортивный интерес тот, который ожидают от турнира такого уровня. Мне кажется, Америка впереди планеты всей по коммерции в спорте.

И нас тоже не минует эта участь. Всё теснее связывается спорт с бизнесом, те паузы, которые делаются, чтобы попить воды, по сути, это дополнительная пауза для рекламы, которая также является источником пополнения бюджета ФИФА», — сказал Семак в эфире Sputnik.