Роналду не забивает на крупных турнирах сборных 10 матчей подряд

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не отметился результативными действиями в матче группового этапа чемпионата мира — 2026 с командой ДР Конго (1:1). Как сообщает OptaJoe в социальной сети Х, 41-летний форвард не забивает на крупных турнирах сборных уже 10 матчей подряд.

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Всего за это время Роналду нанёс 33 удара по воротам, 11 из которых в створ. Безголевая серия португальца началась на чемпионате мира 2022 года в матче с Уругваем. С тех пор Криштиану сыграл за сборную с командами Южной Кореи, Швейцарии и Марокко на ЧМ-2022, а также на чемпионате Европы 2024 года с Чехией, Турцией, Грузией, Словенией и Францией. Ни в одной из игр форвард не сумел забить.