Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду не забивает на крупных турнирах сборных 10 матчей подряд

Роналду не забивает на крупных турнирах сборных 10 матчей подряд
Комментарии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не отметился результативными действиями в матче группового этапа чемпионата мира — 2026 с командой ДР Конго (1:1). Как сообщает OptaJoe в социальной сети Х, 41-летний форвард не забивает на крупных турнирах сборных уже 10 матчей подряд.

Лучшие букмекеры – здесь! Что вам важнее: фрибеты или вывод средств?
Лучшие букмекеры – здесь! Что вам важнее: фрибеты или вывод средств?
Узнать!
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    

Всего за это время Роналду нанёс 33 удара по воротам, 11 из которых в створ. Безголевая серия португальца началась на чемпионате мира 2022 года в матче с Уругваем. С тех пор Криштиану сыграл за сборную с командами Южной Кореи, Швейцарии и Марокко на ЧМ-2022, а также на чемпионате Европы 2024 года с Чехией, Турцией, Грузией, Словенией и Францией. Ни в одной из игр форвард не сумел забить.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Роналду провалил старт ЧМ-2026! Но вся Португалия играла просто отвратительно
Роналду провалил старт ЧМ-2026! Но вся Португалия играла просто отвратительно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android