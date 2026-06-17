Защитник «Локомотива» Сильянов озвучил свою трансферную стоимость

Защитник сборной России и «Локомотива» Александр Сильянов сообщил о своей трансферной стоимости, оценив её в € 8 млн. Сильянову 25 лет. В его активе 113 матчей за «Локомотив», где он забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

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— За Марио Митая, который когда‑то был твоим конкурентом, «Рома» готова предложить в районе € 10 млн. Сколько же сейчас стоит Сильянов?

— Митай в порядке. Он и в «Локомотиве» был в порядке, был топом. Если Митай — 10, то я — 8 миллионов, — сказал Сильянов в эфире программы «Третий тайм» на «Матч Премьер».

Митай, которому сейчас 22 года, выступал за «Локомотив» с 2022 по 2025 год и провёл 49 матчей, записав на свой счёт две голевые передачи. В данный момент он представляет клуб «Аль‑Иттихад» из Саудовской Аравии.