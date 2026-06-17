Семак — о ЧМ без России: можем жить без этого, но хотелось бы участвовать в таких турнирах

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об отсутствии сборной России на чемпионате мира — 2026 в США, Канаде и Мексике. Российская национальная команда отстранена от всех международных соревнований с 2022 года.

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«Думаю, у нас очень интересный чемпионат, чемпионат России по футболу. Есть и Кубок России, а европейские турниры, если мы берём клубный уровень, это такой приятный бонус — проверить себя, посмотреть, как развивается наш футбол клубный. На уровне сборных, конечно же, это сравнение уровня, состояния нашей команды в отношении других самых сильных сборных в мире.

Конечно, это всегда интересно, это ажиотаж, это внимание со стороны большей части населения планеты. Думаю, можем жить без этого, но хотелось бы, чтобы рано или поздно мы всё-таки были ближе и смогли принимать участие в такого рода турнирах», — сказал Семак в эфире Sputnik.