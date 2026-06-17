Месси расплакался после первого гола в ворота Алжира из-за болезни отца — La Opinion

Причиной, по которой нападающий сборной Аргентины Лионель Месси расплакался после первого забитого мяча в матче группового этапа чемпионата мира — 2026 с Алжиром (3:0), могла стать болезнь отца Хорхе. Об этом сообщает La Opinion. Отметим, форвард оформил в этой встрече хет-трик.

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Напомним, на 17-й минуте после первого гола Месси заплакал и начал вытирать слёзы футболкой. После игры аргентинец заявил, что это не было связано с футболом, и отметил, что пережил несколько непростых дней.

По информации источника, отец Месси столкнулся со серьёзной проблемой со здоровьем, ещё январе семья футболиста обратилась за консультациями к специалистам в США и Аргентине для подтверждения диагноза. Отмечается, что Лионель непосредственно участвует во всех вопросах, связанных с лечением отца, а неделей ранее его состояние ухудшилось.