Гарри Кейн на ЧМ-2026, статистика в матче Англия — Хорватия: голы, передачи, карточки

Нападающий Гарри Кейн в составе сборной Англии принял участие в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу с национальной командой Хорватии. Встреча 1-го тура группы L завершилась победой англичан — 4:2.

Гарри Кейн провёл весь матч на поле и отметился двумя забитыми мячами. На 10‑й минуте форвард не реализовал пенальти — голкипер хорватской команды вышел из ворот раньше времени, поэтому Кейну предоставили возможность перебить 11‑метровый удар. Он успешно реализовал повторную попытку на 12‑й минуте, открыв счёт. Второй гол в ворота сборной Хорватии Кейн забил на 42‑й минуте.

Всего на счету Кейна два гола в одной игре на чемпионате мира 2026 года. В следующем матче сборная Англии сыграет с Ганой 23 июня.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).