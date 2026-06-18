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Гарри Кейн на чемпионате мира -2026, статистика в матче Англия — Хорватия: голы, передачи, карточки 17 июня 2026

Гарри Кейн на ЧМ-2026, статистика в матче Англия — Хорватия: голы, передачи, карточки
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Нападающий Гарри Кейн в составе сборной Англии принял участие в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу с национальной командой Хорватии. Встреча 1-го тура группы L завершилась победой англичан — 4:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Окончен
4 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12'     1:1 Батурина – 36'     2:1 Кейн – 42'     2:2 Муса – 45+5'     3:2 Беллингем – 47'     4:2 Рашфорд – 85'    

Гарри Кейн провёл весь матч на поле и отметился двумя забитыми мячами. На 10‑й минуте форвард не реализовал пенальти — голкипер хорватской команды вышел из ворот раньше времени, поэтому Кейну предоставили возможность перебить 11‑метровый удар. Он успешно реализовал повторную попытку на 12‑й минуте, открыв счёт. Второй гол в ворота сборной Хорватии Кейн забил на 42‑й минуте.

Всего на счету Кейна два гола в одной игре на чемпионате мира 2026 года. В следующем матче сборная Англии сыграет с Ганой 23 июня.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 23:00 МСК
Англия
Не начался
Гана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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