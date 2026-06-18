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Сборная Англии на чемпионате мира — 2026: результаты на 17 июня, положение в группе, с кем и когда следующий матч

Сборная Англии на ЧМ-2026: результаты на 17 июня, положение в группе, следующий матч
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Сборная Англии одержала победу над национальной командой Хорватии в матче 1-го тура группы L чемпионата мира 2026 года со счётом 4:2. Встреча проходила на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, США.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Окончен
4 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12'     1:1 Батурина – 36'     2:1 Кейн – 42'     2:2 Муса – 45+5'     3:2 Беллингем – 47'     4:2 Рашфорд – 85'    

Результаты матчей сборной Англии на ЧМ-2026 на 17 июня:

— Англия — Хорватия — 4:2, 1-й тур группы L.

Следующий матч сборной Англии на ЧМ-2026:

— 23 июня, 23:00 мск. Англия — Гана, 2-й тур группы L.

После 1-го тура Англия занимает первую строчку в турнирной таблице группы L — команда заработала три очка в единственной проведённой игре. Матч между двумя другими участниками группы, Ганой и Панамой, состоится позднее.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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