Сборная Англии на ЧМ-2026: результаты на 17 июня, положение в группе, следующий матч

Сборная Англии одержала победу над национальной командой Хорватии в матче 1-го тура группы L чемпионата мира 2026 года со счётом 4:2. Встреча проходила на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, США.

Результаты матчей сборной Англии на ЧМ-2026 на 17 июня:

— Англия — Хорватия — 4:2, 1-й тур группы L.

Следующий матч сборной Англии на ЧМ-2026:

— 23 июня, 23:00 мск. Англия — Гана, 2-й тур группы L.

После 1-го тура Англия занимает первую строчку в турнирной таблице группы L — команда заработала три очка в единственной проведённой игре. Матч между двумя другими участниками группы, Ганой и Панамой, состоится позднее.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).