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«Гнать Криштиану из основы! Его время ушло!» Губерниев — о ничьей Португалии с ДР Конго

«Гнать Криштиану из основы! Его время ушло!» Губерниев — о ничьей Португалии с ДР Конго
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ничьей сборной Португалии с ДР Конго (1:1) в матче 1-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года. Команды играли на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США). В качестве главного арбитра выступил Абдулрахман Аль-Джассим, Катар.

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ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    

«Нельзя так относиться к футболу, как сегодня Португалия! Небрежно! Футбол таких наказывает! И гнать Криша из основы! Два момента запорол, его время ушло! Там есть кому в футбол играть!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на поле в матче с ДР Конго в стартовом составе и отыграл все 90 минут. Для 41-летнего форварда данный турнир стал шестым ЧМ в карьере.

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