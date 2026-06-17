«Гнать Криштиану из основы! Его время ушло!» Губерниев — о ничьей Португалии с ДР Конго

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ничьей сборной Португалии с ДР Конго (1:1) в матче 1-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года. Команды играли на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США). В качестве главного арбитра выступил Абдулрахман Аль-Джассим, Катар.

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«Нельзя так относиться к футболу, как сегодня Португалия! Небрежно! Футбол таких наказывает! И гнать Криша из основы! Два момента запорол, его время ушло! Там есть кому в футбол играть!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на поле в матче с ДР Конго в стартовом составе и отыграл все 90 минут. Для 41-летнего форварда данный турнир стал шестым ЧМ в карьере.