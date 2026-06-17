«В этом весь он». Рюдигер — об игре Мбаппе за сборную Франции

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер высказался о трудностях испанского клуба в последние сезоны, а также оценил игру своего партнера по команде, французского форварда Килиана Мбаппе.

Лучшие букмекеры – здесь! Что вам важнее: фрибеты или вывод средств? Узнать!

«Последние два года выдались тяжёлыми. У нас было не так много успехов.

Но бывают моменты, когда тебе нужны твои звёзды — такие игроки, как Беллингем и Мбаппе. И они берут слово, когда это действительно важно. Мбаппе вчера тоже провёл не лучший свой матч, но всё равно забил дважды. В этом весь он. Он делает своё дело», — приводит слова Рюдигера журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X.

Напомним, в последнем матче на чемпионате мира — 2026 Килиан Мбаппе оформил дубль со сборной Сенегала (3:1) и установил рекорд по голам в истории за сборную Франции (58).