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«В этом весь он». Рюдигер — об игре Мбаппе за сборную Франции

«В этом весь он». Рюдигер — об игре Мбаппе за сборную Франции
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Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер высказался о трудностях испанского клуба в последние сезоны, а также оценил игру своего партнера по команде, французского форварда Килиана Мбаппе.

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«Последние два года выдались тяжёлыми. У нас было не так много успехов.

Но бывают моменты, когда тебе нужны твои звёзды — такие игроки, как Беллингем и Мбаппе. И они берут слово, когда это действительно важно. Мбаппе вчера тоже провёл не лучший свой матч, но всё равно забил дважды. В этом весь он. Он делает своё дело», — приводит слова Рюдигера журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X.

Напомним, в последнем матче на чемпионате мира — 2026 Килиан Мбаппе оформил дубль со сборной Сенегала (3:1) и установил рекорд по голам в истории за сборную Франции (58).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 1
Сенегал
1:0 Мбаппе – 66'     2:0 Баркола – 82'     2:1 Мбайе – 90+5'     3:1 Мбаппе – 90+6'    
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