«Всё решит деталь». Денис Казанский — о матче Англии с Хорватией на ЧМ-2026

Спортивный комментатор Денис Казанский поделился прогнозом на матч группового этапа чемпионата мира между сборными Англии и Хорватии.

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«Когда календарь чемпионата мира сверстали и все начали искать, какой матч он сделал самым ярким на первой стадии — нашли! Англия — Хорватия.

«Шашечки» не меняются примерно много лет. Можно сказать — ягодки опять. Пусть Модричу 40. Да и другие «официальные лица» с «дискотеки кому за 30». Это может сказаться в долгой дороге (и скажется). Но на групповой этап у всех хватит сил и энергии.

Англичане приехали за кубком. Впервые за долгое время идут за ним не с Саутгейтом. Впервые за долгое время они будут не столько бояться не вылететь, а приедут побеждать. Хотя опасаясь, именно так, они добились… а вот чего. За финалы медали не дают.

Прикидки до ЧМ интересны постольку-поскольку. Как можно оценить их по отборочному циклу, если там персонажи другого калибра? Точно такое же значение может иметь история встреч. Все всё помнят. Но совсем другие обстоятельства.

Предположить… вот тут попробую. Никто никуда бежать не будет. В этом матче на кон поставлено многое, но далеко не всё. «Сделать заявку» — да. Играть надёжно — может, в этом и заявка будет. Как-то не верится в феерию. По крайней мере, в первом матче. Всё решит деталь. На усталости. Во втором тайме. Он и будет самым результативным в матче», — написал Казанский в своём телеграм-канале.