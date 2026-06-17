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Гарри Кейн обошёл Роналду и Марадону по голам на чемпионатах мира

Гарри Кейн обошёл Роналду и Марадону по голам на чемпионатах мира
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Форвард сборной Англии Гарри Кейн забил свой девятый гол на чемпионатах мира, реализовав пенальти в матче 1-го тура группы L ЧМ-2026 с Хорватией. Команды играют в эти минуты на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Клеман Тюрпен (Уллен, Франция). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу англичан. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
2-й тайм
3 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12'     1:1 Батурина – 36'     2:1 Кейн – 42'     2:2 Муса – 45+5'     3:2 Беллингем – 47'    

Всего у Кейна девять голов в 12 матчах на ЧМ. Нападающий опередил большую группу игроков, среди которых португалец Криштиану Роналду, бразильцы Ривалдо и Неймар, немец Руди Фёллер и аргентинец Диего Марадона (у всех — по восемь мячей).

Также Кейн сравнялся по этому показателю с такими игроками, как Кристиан Вьери (Италия), Давид Вилья (Испания), Эйсебио (Португалия), Роберто Баджо (Италия) и другими.

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