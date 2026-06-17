Гарри Кейн обошёл Роналду и Марадону по голам на чемпионатах мира

Форвард сборной Англии Гарри Кейн забил свой девятый гол на чемпионатах мира, реализовав пенальти в матче 1-го тура группы L ЧМ-2026 с Хорватией. Команды играют в эти минуты на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Клеман Тюрпен (Уллен, Франция). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу англичан. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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Всего у Кейна девять голов в 12 матчах на ЧМ. Нападающий опередил большую группу игроков, среди которых португалец Криштиану Роналду, бразильцы Ривалдо и Неймар, немец Руди Фёллер и аргентинец Диего Марадона (у всех — по восемь мячей).

Также Кейн сравнялся по этому показателю с такими игроками, как Кристиан Вьери (Италия), Давид Вилья (Испания), Эйсебио (Португалия), Роберто Баджо (Италия) и другими.