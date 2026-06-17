В матче с Хорватией на ЧМ-2026 Гарри Кейн забил 80-й гол в 115 играх за сборную Англии

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн забил 80-й гол в 115 матчах за национальную команду в игре 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Хорватией. В данный момент проходит встреча на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, штат Техас, США. На момент написания новости счёт — 1:0 в пользу англичан.

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На 10-й минуте Кейн не реализовал 11-метровый удар, однако голкипер хорватской команды вышел из ворот раньше времени, что дало форварду возможность повторить попытку. На 12-й минуте Кейн открыл счёт в матче, забив свой 80-й гол за сборную.

Во 2-м туре группы L английская команда встретится с Ганой 23 июня, а в 3-м туре сыграет с Панамой 28 июня.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.