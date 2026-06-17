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В матче с Хорватией на ЧМ-2026 Гарри Кейн забил 80-й гол в 115 играх за сборную Англии

В матче с Хорватией на ЧМ-2026 Гарри Кейн забил 80-й гол в 115 играх за сборную Англии
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн забил 80-й гол в 115 матчах за национальную команду в игре 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Хорватией. В данный момент проходит встреча на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, штат Техас, США. На момент написания новости счёт — 1:0 в пользу англичан.

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ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
2-й тайм
3 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12'     1:1 Батурина – 36'     2:1 Кейн – 42'     2:2 Муса – 45+5'     3:2 Беллингем – 47'    

На 10-й минуте Кейн не реализовал 11-метровый удар, однако голкипер хорватской команды вышел из ворот раньше времени, что дало форварду возможность повторить попытку. На 12-й минуте Кейн открыл счёт в матче, забив свой 80-й гол за сборную.

Во 2-м туре группы L английская команда встретится с Ганой 23 июня, а в 3-м туре сыграет с Панамой 28 июня.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь матчей ЧМ-2026 по фтуболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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