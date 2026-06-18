Гарри Кейн — рекордсмен чемпионатов мира по забитым пенальти

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн реализовал 11-метровый удар в матче группового этапа чемпионата мира — 2026 с командой Хорватии. Как сообщает Opta Sports в телеграм-канале, 32-летний англичанин стал рекордсменом чемпионатов мира по забитым пенальти — пять. Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 2:1 в пользу английской сборной.

Лучшие букмекеры – здесь! Что вам важнее: фрибеты или вывод средств? Узнать!

По четыре пенальти на ЧМ забивали Габриэль Батистута (Аргентина), Эйсебио (Португалия), Роб Ренсенбринк (Нидерланды), Лионель Месси (Аргентина).

Также Кейн стал вторым англичанином в истории после Дэвида Бэкхема, забившим на трёх разных чемпионатах мира.