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Гарри Кейн — рекордсмен чемпионатов мира по забитым пенальти

Гарри Кейн — рекордсмен чемпионатов мира по забитым пенальти
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн реализовал 11-метровый удар в матче группового этапа чемпионата мира — 2026 с командой Хорватии. Как сообщает Opta Sports в телеграм-канале, 32-летний англичанин стал рекордсменом чемпионатов мира по забитым пенальти — пять. Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 2:1 в пользу английской сборной.

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ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
2-й тайм
3 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12'     1:1 Батурина – 36'     2:1 Кейн – 42'     2:2 Муса – 45+5'     3:2 Беллингем – 47'    

По четыре пенальти на ЧМ забивали Габриэль Батистута (Аргентина), Эйсебио (Португалия), Роб Ренсенбринк (Нидерланды), Лионель Месси (Аргентина).

Также Кейн стал вторым англичанином в истории после Дэвида Бэкхема, забившим на трёх разных чемпионатах мира.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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