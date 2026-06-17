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«Рубин» предложил 100 млн рублей за форварда «Урала» Ишкова

«Рубин» предложил 100 млн рублей за форварда «Урала» Ишкова
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«Рубин» предложил 100 млн за форварда «Урала» Илью Ишкова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Урал» хочет за игрока 150 млн рублей.

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Ишков является воспитанником екатеринбургского футбола. За основную команду «Урала» он выступает с 2023 года. В минувшем сезоне 21-летний игрок принял участие в 29 матчах Лиги Pari, забил в них пять мячей и отметился семью результативными передачами.

Ещё по два матча Ишков провёл в Фонбет Кубке России и переходных матчах за право принять участие в Мир Российской Премьер-Лиге, где «Урал» уступил махачкалинскому «Динамо» (0:1, 0:2). Transfermarkt оценивает игрока в € 1,2 млн.

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