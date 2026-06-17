«Далеко не конец». Роналду отреагировал на неудачный старт сборной Португалии на ЧМ-2026

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к болельщикам после стартового матча сборной Португалии на чемпионате мира — 2026. Португальцы сыграли вничью с ДР Конго (1:1).

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«Это не тот старт, которого мы хотели, но до конца ещё ОЧЕНЬ далеко. Фокус на следующей игре», — написал Роналду в социальной сети X.

Встреча с ДР Конго стала исторической для 41-летнего форварда: Роналду вышел в стартовом составе и стал первым европейцем, сыгравшим на 12 крупных международных турнирах за национальную команду. В следующем туре группового этапа сборная Португалии встретится с Узбекистаном. Игра состоится во вторник, 23 июня.