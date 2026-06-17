Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Далеко не конец». Роналду отреагировал на неудачный старт сборной Португалии на ЧМ-2026

«Далеко не конец». Роналду отреагировал на неудачный старт сборной Португалии на ЧМ-2026
Комментарии

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к болельщикам после стартового матча сборной Португалии на чемпионате мира — 2026. Португальцы сыграли вничью с ДР Конго (1:1).

Лучшие букмекеры – здесь! Что вам важнее: фрибеты или вывод средств?
Лучшие букмекеры – здесь! Что вам важнее: фрибеты или вывод средств?
Узнать!
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    

«Это не тот старт, которого мы хотели, но до конца ещё ОЧЕНЬ далеко. Фокус на следующей игре», — написал Роналду в социальной сети X.

Встреча с ДР Конго стала исторической для 41-летнего форварда: Роналду вышел в стартовом составе и стал первым европейцем, сыгравшим на 12 крупных международных турнирах за национальную команду. В следующем туре группового этапа сборная Португалии встретится с Узбекистаном. Игра состоится во вторник, 23 июня.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Не начался
Узбекистан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Роналду не забивает на крупных турнирах сборных 10 матчей подряд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android