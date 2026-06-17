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«Большой вопрос». Шаронов усомнился в уровне игры Месси с сильными командами на ЧМ-2026

«Большой вопрос». Шаронов усомнился в уровне игры Месси с сильными командами на ЧМ-2026
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Двукратный чемпион России Роман Шаронов выразил сомнения относительно того, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сможет продемонстрировать высокий уровень игры в матчах с командами, превосходящими по уровню сборную Алжира.

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ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

17 июня, аргентинская команда одержала победу над Алжиром со счётом 3:0 в первом матче группового этапа чемпионата мира — 2026. Месси оформил хет-трик, что позволило ему сравняться с немцем Мирославом Клозе по количеству голов на чемпионатах мира — по 16.

«Сборной Аргентины будет сложно с более сильными командами. Нужно учитывать возраст Месси, он играет в чемпионате, где нет высокой интенсивности. Как он будет играть в матчах с другими сборными, как его будет использовать тренерский штаб — большой вопрос», — сказал Шаронов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Лионелю Месси через неделю исполнится 39 лет. С 2023 года он выступает за клуб «Интер Майами» из МЛС. В следующем матче сборная Аргентины 22 июня встретится с командой Австрии.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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