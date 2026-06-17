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Кейн повторил рекорд Линекера по количеству голов за Англию на чемпионатах мира

Кейн повторил рекорд Линекера по количеству голов за Англию на чемпионатах мира
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Форвард сборной Англии Гарри Кейн повторил достижение своего соотечественника Гари Линекера по числу голов за национальную команду на чемпионатах мира, оформив дубль в матче 1-го тура группы L ЧМ-2026 с Хорватией. Команды играют в эти минуты на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Клеман Тюрпен (Уллен, Франция). На момент написания новости счёт 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
2-й тайм
3 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12'     1:1 Батурина – 36'     2:1 Кейн – 42'     2:2 Муса – 45+5'     3:2 Беллингем – 47'    

В активе Кейна теперь 10 голов в 12 матчах. Столько же у Линекера, который долгое время единолично возглавлял рейтинг лучших английских бомбардиров в истории ЧМ.

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