Кейн повторил рекорд Линекера по количеству голов за Англию на чемпионатах мира

Форвард сборной Англии Гарри Кейн повторил достижение своего соотечественника Гари Линекера по числу голов за национальную команду на чемпионатах мира, оформив дубль в матче 1-го тура группы L ЧМ-2026 с Хорватией. Команды играют в эти минуты на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Клеман Тюрпен (Уллен, Франция). На момент написания новости счёт 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
В активе Кейна теперь 10 голов в 12 матчах. Столько же у Линекера, который долгое время единолично возглавлял рейтинг лучших английских бомбардиров в истории ЧМ.