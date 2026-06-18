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Джуд Беллингем побил исторический рекорд Лукаса Подольски на международных турнирах

Джуд Беллингем побил исторический рекорд Лукаса Подольски на международных турнирах
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Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем переписал историю европейского футбола, став самым молодым игроком, сыгравшим на четырёх крупных международных турнирах.

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ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
2-й тайм
3 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12'     1:1 Батурина – 36'     2:1 Кейн – 42'     2:2 Муса – 45+5'     3:2 Беллингем – 47'    

«22 года и 353 дня. Джуд Беллингем — самый молодой европейский игрок в истории, сыгравший на четырёх различных крупных международных турнирах», — сообщает Opta Sports.

Английский хавбек установил этот уникальный рекорд в матче группового этапа чемпионата мира — 2026 со сборной Хорватии. Ранее это достижение принадлежало бывшему нападающему сборной Германии Лукашу Подольски, который сыграл на своём четвёртом международном турнире в возрасте 23 лет и 4 дней. Беллингему, успевшему к своим годам принять участие в двух чемпионатах Европы и двух первенствах планеты, удалось превзойти эту планку.

Календарь ЧМ-2026
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