Джуд Беллингем побил исторический рекорд Лукаса Подольски на международных турнирах

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем переписал историю европейского футбола, став самым молодым игроком, сыгравшим на четырёх крупных международных турнирах.

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«22 года и 353 дня. Джуд Беллингем — самый молодой европейский игрок в истории, сыгравший на четырёх различных крупных международных турнирах», — сообщает Opta Sports.

Английский хавбек установил этот уникальный рекорд в матче группового этапа чемпионата мира — 2026 со сборной Хорватии. Ранее это достижение принадлежало бывшему нападающему сборной Германии Лукашу Подольски, который сыграл на своём четвёртом международном турнире в возрасте 23 лет и 4 дней. Беллингему, успевшему к своим годам принять участие в двух чемпионатах Европы и двух первенствах планеты, удалось превзойти эту планку.