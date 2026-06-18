Тикнизян объяснил, чем Роналду и Месси важны для команд, помимо голов

Защитник сербской «Црвены Звезды» Наир Тикнизян отметил, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду и нападающий Аргентины Лионель Месси играют важную роль в обеспечении психологической стабильности своих партнёров по команде. В среду, 17 июня, сборная Португалии провела матч с командой ДР Конго в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026, который завершился вничью — 1:1. Роналду провёл на поле все 90 минут, однако не смог отметиться результативными действиями.

Днём ранее Месси оформил хет-трик в матче с Алжиром, который закончился со счётом 3:0. Оба футболиста участвуют в чемпионате мира в шестой раз.

«Роналду и Месси — гаранты психологического положительного момента для партнёров по команде. Когда такие великие футболисты на поле, ты знаешь, что в сложный момент они могут всё взять в свои руки и изменить ход матча», — сказал Тикнизян в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.