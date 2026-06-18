Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тикнизян объяснил, чем Роналду и Месси важны для команд, помимо голов

Тикнизян объяснил, чем Роналду и Месси важны для команд, помимо голов
Комментарии

Защитник сербской «Црвены Звезды» Наир Тикнизян отметил, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду и нападающий Аргентины Лионель Месси играют важную роль в обеспечении психологической стабильности своих партнёров по команде. В среду, 17 июня, сборная Португалии провела матч с командой ДР Конго в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026, который завершился вничью — 1:1. Роналду провёл на поле все 90 минут, однако не смог отметиться результативными действиями.

Днём ранее Месси оформил хет-трик в матче с Алжиром, который закончился со счётом 3:0. Оба футболиста участвуют в чемпионате мира в шестой раз.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    

«Роналду и Месси — гаранты психологического положительного момента для партнёров по команде. Когда такие великие футболисты на поле, ты знаешь, что в сложный момент они могут всё взять в свои руки и изменить ход матча», — сказал Тикнизян в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
Материалы по теме
Роналду провалил старт ЧМ-2026! Но вся Португалия играла просто отвратительно
Роналду провалил старт ЧМ-2026! Но вся Португалия играла просто отвратительно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android