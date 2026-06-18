Англия — Хорватия: Рашфорд забил четвёртый гол англичан на 85-й минуте

В эти минуты проходит матч 1-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Англии и Хорватии. Команды играют на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). На момент написания новости счёт 4:2 в пользу англичан. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лучшие букмекеры – здесь! Что вам важнее: фрибеты или вывод средств? Узнать!

На 85-й минуте нападающий Маркус Рашфорд забил четвёртый гол сборной Англии. Ранее полузащитник Джуд Беллингем вывел англичан вперёд.

Во 2-м туре группы L английская национальная команда встретится с Ганой (23 июня), в 3-м туре — с Панамой (28 июня). Хорватия во 2-м туре сыграет с Панамой (24 июня), в 3-м туре — с Ганой (28 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.