Болельщики сборной Англии столкнулись с жёсткими ограничениями со стороны стюардов перед началом стартового матча группового этапа чемпионата мира — 2026 со сборной Хорватии в Далласе. На стадионе AT&T (на время турнира переименован в «Даллас Стэдиум») фанатов заставили убрать традиционные кресты Святого Георгия, которыми они пытались закрыть рекламные щиты ФИФА.

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Стюарды действовали строго по инструкции международной федерации, запрещающей перекрывать баннерами коммерческие и светодиодные конструкции, угрожали конфискацией в случае отказа. Болельщикам разрешили разместить символику только в четырёх углах арены на верхних ярусах — подальше от телевизионных камер.

Один из пострадавших фанатов, 28-летний Дэн из восточного Лондона, привезший огромный флаг в честь «Арсенала» и чемпионства клуба в Премьер-лиге, резко раскритиковал действия организаторов.

«Учитывая, сколько денег мы заплатили за билеты, это просто цирк. Но что тут поделаешь? Это очередной случай, когда к футбольным болельщикам относятся как к скоту», — приводит слова болельщика The Telegraph.

Организаторы турнира и руководство стадиона объясняют жёсткие меры правилами безопасности. По их заявлениям, светодиодные панели по периметру трибун используются не только для графики, но и для оперативного вывода инструкций по эвакуации зрителей в случае чрезвычайных ситуаций.