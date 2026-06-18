Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанатов сборной Англии заставили снять национальные флаги на стартовом матче ЧМ-2026

Фанатов сборной Англии заставили снять национальные флаги на стартовом матче ЧМ-2026
Комментарии

Болельщики сборной Англии столкнулись с жёсткими ограничениями со стороны стюардов перед началом стартового матча группового этапа чемпионата мира — 2026 со сборной Хорватии в Далласе. На стадионе AT&T (на время турнира переименован в «Даллас Стэдиум») фанатов заставили убрать традиционные кресты Святого Георгия, которыми они пытались закрыть рекламные щиты ФИФА.

Лучшие букмекеры – здесь! Что вам важнее: фрибеты или вывод средств?
Лучшие букмекеры – здесь! Что вам важнее: фрибеты или вывод средств?
Узнать!
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Окончен
4 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12'     1:1 Батурина – 36'     2:1 Кейн – 42'     2:2 Муса – 45+5'     3:2 Беллингем – 47'     4:2 Рашфорд – 85'    

Стюарды действовали строго по инструкции международной федерации, запрещающей перекрывать баннерами коммерческие и светодиодные конструкции, угрожали конфискацией в случае отказа. Болельщикам разрешили разместить символику только в четырёх углах арены на верхних ярусах — подальше от телевизионных камер.

Один из пострадавших фанатов, 28-летний Дэн из восточного Лондона, привезший огромный флаг в честь «Арсенала» и чемпионства клуба в Премьер-лиге, резко раскритиковал действия организаторов.

«Учитывая, сколько денег мы заплатили за билеты, это просто цирк. Но что тут поделаешь? Это очередной случай, когда к футбольным болельщикам относятся как к скоту», — приводит слова болельщика The Telegraph.

Организаторы турнира и руководство стадиона объясняют жёсткие меры правилами безопасности. По их заявлениям, светодиодные панели по периметру трибун используются не только для графики, но и для оперативного вывода инструкций по эвакуации зрителей в случае чрезвычайных ситуаций.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Англия — Хорватия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2026 началась
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android