Рахимов — о Роналду: он может сыграть неудачно, но остаётся лидером

Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов заступился за форварда сборной Португалии Криштиану Роналду после ничьей с ДР Конго (1:1) в матче 1-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года. Команды играли на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США). В качестве главного арбитра выступил Абдулрахман Аль-Джассим, Катар.

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— Появлению Роналду в стартовом составе не нужно искать оправдания, потому что он заслужил это место. Он может сыграть неудачно, но остаётся лидером.

— Лидер в целом, а кто был лидером в матче со сборной ДР Конго?

— Нельзя выделять одного кого‑то. Если посмотрим тех игроков, которые располагаются за Роналду, они все звёзды и должны были вести за собой команду точно так же, — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».