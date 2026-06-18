Криштиану Роналду — о матче с ДР Конго: Португалия могла выиграть, но могла и проиграть

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о ничьей с ДР Конго (1:1) в матче 1-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года. Команды играли на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США). В качестве главного арбитра выступил Абдулрахман Аль-Джассим, Катар.

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«Чего не хватало? Всего хватало, таков футбол. Португалия могла выиграть, но могла и проиграть. Были возможны оба варианта», — приводит слова Роналду A Bola.

41-летний нападающий появился на поле с первых минут и отыграл полный матч. ЧМ-2026 стал для Роналду шестым в карьере. В следующих турах португальцы встретятся с Узбекистаном и Колумбией.