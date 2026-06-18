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Фото: реакция Бруну Фернандеша на промах Роналду в матче с ДР Конго

Фото: реакция Бруну Фернандеша на промах Роналду в матче с ДР Конго
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Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш эмоционально отреагировал на промах капитана команды Криштиану Роналду в матче группового этапа чемпионата мира — 2026 со сборной ДР Конго. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    

На 68-й минуте Роналду получил передачу и пробил в сторону ворот, однако мяч пролетел мимо. Фернандеш, который находился рядом в довольно удобной позиции, слегка присел и развёл руками после этого эпизода.

Фото: Скриншот из трансляции

Отметим, Криштиану не забивает на крупных турнирах сборной уже 10 матчей подряд. Для 41-летнего Роналду это шестой чемпионат мира в карьере. Он и Лионель Месси — рекордсмены по этому показателю в мире. Достичь этой же цифры на этом первенстве планеты может лишь вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа.

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