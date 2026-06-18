Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Англия — Хорватия: результат матча 17 июня 2026, счет 4:2, ЧМ по футболу 2026

Дубль Кейна принёс Англии победу над сборной Хорватии на чемпионате мира — 2026
Комментарии

Завершился матч 1-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Англии и Хорватии. Команды играли на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Победу со счётом 4:2 одержали английские футболисты.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Окончен
4 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12'     1:1 Батурина – 36'     2:1 Кейн – 42'     2:2 Муса – 45+5'     3:2 Беллингем – 47'     4:2 Рашфорд – 85'    

На 12-й минуте нападающий сборной Англии Гарри Кейн реализовал пенальти. На 36-й минуте полузащитник команды Хорватии Мартин Батурина сравнял счёт. На 42-й минуте Кейн вывел англичан вперёд, оформив дубль. На 45+5-й минуте хорватский форвард Петар Муса восстановил равенство в счёте. На 47-й минуте полузащитник Джуд Беллингем вновь вывел английскую сборную вперёд. На 85-й минуте нападающий Маркус Рашфорд забил четвёртый гол Англии и установил окончательный счёт — 4:2.

Во 2-м туре группы L английская национальная команда встретится с Ганой (23 июня), в 3-м туре — с Панамой (28 июня). Хорватия во 2-м туре сыграет с Панамой (24 июня), в 3-м туре — с Ганой (28 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Тухель собрал состав по советам психологов ради победы Англии на ЧМ. Но он рискует всем
Тухель собрал состав по советам психологов ради победы Англии на ЧМ. Но он рискует всем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android