Сборная Англии выиграла три подряд стартовых матча ЧМ впервые в истории
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Сборная Англии обыграла национальную команду Хорватии в матче 1-го тура группы L чемпионата мира 2026 года со счётом 4:2. Таким образом, англичане выиграли три подряд стартовых матча на чемпионатах мира впервые в истории.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Окончен
4 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12' 1:1 Батурина – 36' 2:1 Кейн – 42' 2:2 Муса – 45+5' 3:2 Беллингем – 47' 4:2 Рашфорд – 85'
Ранее сборная Англии победила в стартовых для себя матчах на чемпионатах мира 2018 и 2022 годов — англичане обыграли национальные команды Туниса (2:1) и Ирана (6:2).
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).
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