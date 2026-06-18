Эффектное спасение Гарри Кейна на 90+5-й минуте матча со сборной Хорватии на ЧМ-2026

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн сделал эффектное спасение на 90+5-й минуте матча первого тура чемпионата мира по футболу со сборной Хорватии (4:2).

Кейн отразил удар Йошко Гвардиола с близкой дистанции, не позволив хорватам сократить отставание в счёте.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Во втором туре группового этапа сборная Англии сыграет против Ганы 23 июня, а 28 июня завершит выступление в группе матчем с Панамой. Хорватская команда 24 июня встретится с Панамой, после чего 28 июня проведёт игру с Ганой.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Обладателем титула на данный момент является сборная Аргентины.