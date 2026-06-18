Казанский: не понял, кто отправлял Беллингема в «питейные заведения» после первого тайма

Российский комментатор Денис Казанский высказался о победе сборной Англии в матче чемпионата мира 2026 года с национальной командой Хорватии (4:2).

«Матч англичан с хорватами требует много букв. Ушёл сочинять. Но если тезисно…

Выдающиеся 15 минут второго тайма. Такого не было… Да, я уж и не помню, когда так Англия прихватывала соперника.

Стандарты — это как выученные билеты на экзамене. И они точно тебе в руки идут.

Прогнозируемое влияние на игру Андерсона.

Мощнейший Джуд [Беллингем]. Так и не понял, кто отправлял его, судя по репортажу коллеги Неценко, в «питейные заведения» после первого тайма. Разве что цифры. Как и то, что Сане сделал Мадуэке…

Кейн — настоящий гражданин. Ничего нового.

Анонимный левый фланг. Гордон больше в прессинг играл, но не творил. Рэшфординьо — гол все скрасил.

Нормальное начало. Второй тайм просто с большой претензией на турнир.

Хорваты сделали всё что смогли: выдержали этот идеальный шторм и сделали две голевые атаки и показали обороне сколько там еще сырости», — написал Казанский в телеграм-канале.