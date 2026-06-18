Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Казанский: не понял, кто отправлял Беллингема в «питейные заведения» после первого тайма

Казанский: не понял, кто отправлял Беллингема в «питейные заведения» после первого тайма
Комментарии

Российский комментатор Денис Казанский высказался о победе сборной Англии в матче чемпионата мира 2026 года с национальной командой Хорватии (4:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Окончен
4 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12'     1:1 Батурина – 36'     2:1 Кейн – 42'     2:2 Муса – 45+5'     3:2 Беллингем – 47'     4:2 Рашфорд – 85'    

«Матч англичан с хорватами требует много букв. Ушёл сочинять. Но если тезисно…

Выдающиеся 15 минут второго тайма. Такого не было… Да, я уж и не помню, когда так Англия прихватывала соперника.

Стандарты — это как выученные билеты на экзамене. И они точно тебе в руки идут.

Прогнозируемое влияние на игру Андерсона.

Мощнейший Джуд [Беллингем]. Так и не понял, кто отправлял его, судя по репортажу коллеги Неценко, в «питейные заведения» после первого тайма. Разве что цифры. Как и то, что Сане сделал Мадуэке…

Кейн — настоящий гражданин. Ничего нового.

Анонимный левый фланг. Гордон больше в прессинг играл, но не творил. Рэшфординьо — гол все скрасил.

Нормальное начало. Второй тайм просто с большой претензией на турнир.

Хорваты сделали всё что смогли: выдержали этот идеальный шторм и сделали две голевые атаки и показали обороне сколько там еще сырости», — написал Казанский в телеграм-канале.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Хорватия и Англия устроили суперголевой триллер! Лучший матч ЧМ-2026! LIVE
Live
Хорватия и Англия устроили суперголевой триллер! Лучший матч ЧМ-2026! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android