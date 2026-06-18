Тренер сборной Португалии высказался о ничьей с ДР Конго в 1-м туре ЧМ-2026

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о ничьей команды в матче первого тура ЧМ-2026 со сборной ДР Конго (1:1).

«Мы очень хорошо начали матч. Забитый гол должен был стать для нас отличным моментом, но этого не произошло. Думаю, после него мы немного потеряли остроту в атаке, утратили плавность в контроле мяча и позволили сопернику вновь организовать свою игру.

Уверенность, которую они получили после этого гола, сделала матч очень сложным для нас, но именно так и бывает на чемпионатах мира.

Я очень доволен отношением команды к делу. Проблема была не в недостатке самоотдачи или характера — мы продолжали бороться до самого конца. Этот матч может многому нас научить и помочь стать сильнее», — приводит слова Мартинеса официальный сайт ФИФА.

Во 2-м туре группы K португальская национальная команда встретится с Узбекистаном (23 июня), в 3-м туре — с Колумбией (28 июня). ДР Конго во 2-м туре сыграет с Колумбией (24 июня), в 3-м туре проведёт встречу с командой Узбекистана (28 июня).