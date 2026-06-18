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ФИФА назвала лучшего игрока матча ЧМ-2026 Англия — Хорватия

ФИФА назвала лучшего игрока матча ЧМ-2026 Англия — Хорватия
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Капитан и центральный нападающий сборной Англии Гарри Кейн был назван лучшим игроком встречи группового этапа чемпионата мира 2026 года, в котором его команда победила Хорватию. Встреча завершилась со счётом 4:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Окончен
4 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12'     1:1 Батурина – 36'     2:1 Кейн – 42'     2:2 Муса – 45+5'     3:2 Беллингем – 47'     4:2 Рашфорд – 85'    

32-летний футболист начал игру с первых минут и провёл на поле все 90. Он отметился дублем, совершил семь ударов по воротам (три в створ), заработал на себе один фол, отдал два ключевых паса. Английский футболист выиграл четыре из девяти единоборств (два из четырёх — верховые) и совершил один успешный отбор. Точность его передач составила 67%.

В следующем туре сборная Англии сыграет со Ганой 23 июня. Хорваты 24 июня встретятся с командой Панамы. Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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