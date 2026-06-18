Гарри Кейн отметил речь Томаса Тухеля в перерыве матча Англии с Хорватией на ЧМ-2026

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал победу в матче чемпионата мира 2026 года с национальной командой Хорватии со счётом 4:2. Кейн оформил дубль (один из голов — с пенальти).

«Думаю, что игра состояла из двух частей. В первом тайме мы играли неплохо. Очень разочарован тем, как мы пропустили.

Отдаю должное тренеру — он произнёс речь в перерыве. В начале второго тайма мы выложились на полную. Они не смогли с этим смириться. Интенсивность нашей игры, думаю, — это наша главная сила. Нам нужно будет чаще использовать это на турнире. Три очка на табло, и отличное начало», — приводит слова Кейна официальный сайт ФИФА со ссылкой на ITV.