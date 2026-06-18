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«Он готов делать то, на что многие звёзды обычно не идут». Ибрагимович – о Кейне

«Он готов делать то, на что многие звёзды обычно не идут». Ибрагимович – о Кейне
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Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович поделился мнением об игре нападающего сборной Англии Гарри Кейна в матче первого тура ЧМ-2026 со сборной Хорватии (4:2). В этой встрече Кейн оформил дубль.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Окончен
4 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12'     1:1 Батурина – 36'     2:1 Кейн – 42'     2:2 Муса – 45+5'     3:2 Беллингем – 47'     4:2 Рашфорд – 85'    

«Гарри Кейн забил два мяча, но больше всего мне понравилось другое — в последние минуты он заблокировал удар соперника в собственной штрафной.

Когда видишь, как игрок такого уровня действует в обороне, как жертвует собой ради команды, понимаешь, насколько он хочет победить. Он готов делать то, на что многие звёзды обычно не идут», — приводит слова Ибрагимовича BBC.

Во втором туре группового этапа сборная Англии сыграет против Ганы 23 июня, а 28 июня завершит выступление в группе матчем с Панамой. Хорватская команда 24 июня встретится с Панамой, после чего 28 июня проведёт игру с Ганой.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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