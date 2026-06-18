«Он готов делать то, на что многие звёзды обычно не идут». Ибрагимович – о Кейне

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович поделился мнением об игре нападающего сборной Англии Гарри Кейна в матче первого тура ЧМ-2026 со сборной Хорватии (4:2). В этой встрече Кейн оформил дубль.

«Гарри Кейн забил два мяча, но больше всего мне понравилось другое — в последние минуты он заблокировал удар соперника в собственной штрафной.

Когда видишь, как игрок такого уровня действует в обороне, как жертвует собой ради команды, понимаешь, насколько он хочет победить. Он готов делать то, на что многие звёзды обычно не идут», — приводит слова Ибрагимовича BBC.

Во втором туре группового этапа сборная Англии сыграет против Ганы 23 июня, а 28 июня завершит выступление в группе матчем с Панамой. Хорватская команда 24 июня встретится с Панамой, после чего 28 июня проведёт игру с Ганой.