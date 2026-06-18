Игрок Англии Беллингем: во втором тайме мы действительно показали, на что способны

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал победу в матче чемпионата мира 2026 года с национальной командой Хорватии со счётом 4:2. Беллингем отметился голом в начале второго тайма.

«Особенно во втором тайме мы действительно показали, на что способны, какой командой хотим быть. Во втором тайме мы действовали очень уверенно, и ранний гол в начале второй половины матча дал нам хорошую основу», — приводит слова Беллингема официальный сайт ФИФА со ссылкой на ITV.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.