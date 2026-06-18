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Игрок Англии Беллингем: во втором тайме мы действительно показали, на что способны

Игрок Англии Беллингем: во втором тайме мы действительно показали, на что способны
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал победу в матче чемпионата мира 2026 года с национальной командой Хорватии со счётом 4:2. Беллингем отметился голом в начале второго тайма.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Окончен
4 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12'     1:1 Батурина – 36'     2:1 Кейн – 42'     2:2 Муса – 45+5'     3:2 Беллингем – 47'     4:2 Рашфорд – 85'    

«Особенно во втором тайме мы действительно показали, на что способны, какой командой хотим быть. Во втором тайме мы действовали очень уверенно, и ранний гол в начале второй половины матча дал нам хорошую основу», — приводит слова Беллингема официальный сайт ФИФА со ссылкой на ITV.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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