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«Ливерпуль» закрыл сделку о подписании нападающего сборной Испании за € 40 млн — Романо

«Ливерпуль» закрыл сделку о подписании нападающего сборной Испании за € 40 млн — Романо
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«Ливерпуль» успешно завершил переговоры и закрыл сделку о подписании 22-летнего испанского вингера «Осасуны» Виктора Муньоса. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, мерсисайдцы вступили в сделку неожиданно, несмотря на то, что ранее «Ньюкасл Юнайтед» вёл активные переговоры несколько дней. Отмечается, что «красные» устно согласовали условия контракта с Муньосом, а также активируют пункт о выкупе его контракта за € 40 млн.

Муньос является воспитанником «Реала». В минувшем клубном сезоне в составе клуба из Памплоны он провёл 36 матчей, в которых отметился семью голами и пятью ассистами. Вингер отправился со сборной Испании на чемпионат мира 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 30 млн. Действующий контракт с «Осасуной» рассчитан до лета 2030 года.

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