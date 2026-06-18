«Это другая сборная Англии!» Елагин — о стартовом матче ЧМ с Хорватией

Российский комментатор Александр Елагин высказался о победе сборной Англии в матче чемпионата мира 2026 года с национальной командой Хорватии (4:2).

«Это другая сборная Англии! Неужто эра осторожного (как бы чего не вышло!) сэра Гарета Саутгейта позади?! Располагать такими талантами и вымучивать победные результаты не через яркую всё сокрушающую атаку, а через тягучие многоходовые комбинации, усложнённые до абсурда с оглядкой на оборону… Неужто всё в прошлом?!

Вот же оно – футбольное счастье! Когда таланты, не скованные сомнительными тренерскими тисками, ТВОРЯТ на футбольном прямоугольнике, доставляя удовольствие и себе и болельщикам.

Выскажу парадоксальную мысль: хорваты стараются постоянно играть в атаку (хотя не всегда получается) от недостатка людского ресурса. Чтобы выжить в жестоком профессиональном спорте, надо бить первым! Иначе им не хватит ни сил, ни резерва.

У англичан другая проблема: перебор одарённой молодёжи, вышколенной в битвах прославленных академий. Эти прекрасно обученные парни, попадая в руки даже сверхосторожных тренеров, приносят в итоге нужный результат и с одним голом преимущества. Им хватает класса дойти до финала. А вот на решающий последний, победный рывок – не достаёт характера. Это – время Саутгейта.

Тухель, хочется верить, другой. Хотя немцы народ рациональный, но когда нужно – рисковый. Тут, правда, многое зависит от личности рулевого. При Хельмуте Шёне, например, был удивительный баланс рацио и страсти в сборной Западной Германии. А вот позднее этот баланс нарушался всё чаще и чаще.

Надеюсь, что у Тухеля хватит смелости и немецкого рацио, чтобы с этой командой, где гигантом возвышается Кейн, шагать к победам не через тоскливые перекатывания с преимуществом в один мяч, а через яркое атакующее действо – пусть и с тем же одним, но эффектным победным мячом!» — написал Елагин в телеграм-канале.