Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Узбекистан — Колумбия: онлайн-трансляция матча Чемпионата мира по футболу 2026 начнётся в 5:00 мск

Узбекистан — Колумбия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026 начнётся в 5:00 мск
Комментарии

18 июня в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года состоится матч между сборными Узбекистана и Колумбии. Встреча группы K пройдёт на стадионе «Ацтека» в Мехико (Мексика) и начнётся в 5:00 мск. Главным арбитром игры назначен англичанин Энтони Тейлор. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 05:00 МСК
Узбекистан
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Также в квартете K выступают сборные Португалии и ДР Конго.

Чемпионат мира — 2026 принимают США, Канада и Мексика. Турнир проходит с 11 июня по 19 июля. Действующим обладателем титула является национальная команда Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 победила Францию в серии пенальти — 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
На ЧМ-2026 стартует топ-сборная Африки! А дальше — дебют Узбекистана! LIVE 8-го дня
Live
На ЧМ-2026 стартует топ-сборная Африки! А дальше — дебют Узбекистана! LIVE 8-го дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android