Узбекистан — Колумбия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026 начнётся в 5:00 мск

18 июня в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года состоится матч между сборными Узбекистана и Колумбии. Встреча группы K пройдёт на стадионе «Ацтека» в Мехико (Мексика) и начнётся в 5:00 мск. Главным арбитром игры назначен англичанин Энтони Тейлор. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию.

Также в квартете K выступают сборные Португалии и ДР Конго.

Чемпионат мира — 2026 принимают США, Канада и Мексика. Турнир проходит с 11 июня по 19 июля. Действующим обладателем титула является национальная команда Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 победила Францию в серии пенальти — 3:3, 4:2 пен.