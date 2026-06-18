Где смотреть матч ЧМ по футболу 2026 Швейцария — Босния и Герцеговина, кто покажет

18 июня состоится матч 2-го тура группы B чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Швейцарии и Боснии и Герцеговины. Игра пройдёт на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Игру в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Также встречу можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт».

В 3-м туре сборная Швейцарии встретится с Канадой (24 июня). Босния и Герцеговина в 3-м туре сыграет с Катаром (24 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.