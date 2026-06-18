Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джуд Беллингем рассказал о речи Томаса Тухеля в перерыве матча Англии с Хорватией на ЧМ

Джуд Беллингем рассказал о речи Томаса Тухеля в перерыве матча Англии с Хорватией на ЧМ
Комментарии

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем высказался о речи главного тренера Томаса Тухеля в перерыве матча чемпионата мира 2026 года с национальной командой Хорватии (4:2). Беллингем отметился голом в начале второго тайма.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Окончен
4 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12'     1:1 Батурина – 36'     2:1 Кейн – 42'     2:2 Муса – 45+5'     3:2 Беллингем – 47'     4:2 Рашфорд – 85'    

«Это не было похоже на большую драму или крики, это было именно то, что нужно команде. У нас зрелая команда с отличными лидерами, все понимали, какого уровня нам нужно достичь. Начало второго тайма дало нам отличную возможность», — приводит слова Беллингема BBC со ссылкой на ITV.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Англия и Хорватия выдали голевой триллер – лучший матч тура! Сборную при Тухеле не узнать
Англия и Хорватия выдали голевой триллер – лучший матч тура! Сборную при Тухеле не узнать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android