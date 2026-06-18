Джуд Беллингем рассказал о речи Томаса Тухеля в перерыве матча Англии с Хорватией на ЧМ

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем высказался о речи главного тренера Томаса Тухеля в перерыве матча чемпионата мира 2026 года с национальной командой Хорватии (4:2). Беллингем отметился голом в начале второго тайма.

«Это не было похоже на большую драму или крики, это было именно то, что нужно команде. У нас зрелая команда с отличными лидерами, все понимали, какого уровня нам нужно достичь. Начало второго тайма дало нам отличную возможность», — приводит слова Беллингема BBC со ссылкой на ITV.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.