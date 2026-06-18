Уэйн Руни оценил стартовый матч сборной Англии на ЧМ-2026 с Хорватией
Поделиться
Бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни высказался о стартовом матче национальной команды на чемпионате мира 2026 года, в котором англичане обыграли Хорватию со счётом 4:2.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Окончен
4 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12' 1:1 Батурина – 36' 2:1 Кейн – 42' 2:2 Муса – 45+5' 3:2 Беллингем – 47' 4:2 Рашфорд – 85'
«Думаю, это было великолепное выступление. Главное, на мой взгляд, было позитивное начало, и победа Англии сегодня была для меня первостепенной задачей. Мы видели, как блестяще сыграла Аргентина, Франция во втором тайме тоже показала себя великолепно, но этот турнир начнётся только в плей-офф, и Англия выйдет в плей-офф, а потом всё начнётся. Сейчас важно набрать обороты, чтобы к этому моменту всё и началось», — приводит слова Руни BBC.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 июня 2026
-
03:13
-
03:10
-
03:09
-
03:01
-
02:52
-
02:49
-
02:40
-
02:36
-
02:25
-
02:19
-
02:16
-
02:14
-
02:09
-
02:00
-
02:00
-
01:58
-
01:56
-
01:48
-
01:44
-
01:40
-
01:36
-
01:34
-
01:30
-
01:30
-
01:24
-
01:20
-
01:17
-
01:14
-
01:06
-
01:03
-
01:01
-
00:50
-
00:46
-
00:44
-
00:44