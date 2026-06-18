Уэйн Руни оценил стартовый матч сборной Англии на ЧМ-2026 с Хорватией

Бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни высказался о стартовом матче национальной команды на чемпионате мира 2026 года, в котором англичане обыграли Хорватию со счётом 4:2.

«Думаю, это было великолепное выступление. Главное, на мой взгляд, было позитивное начало, и победа Англии сегодня была для меня первостепенной задачей. Мы видели, как блестяще сыграла Аргентина, Франция во втором тайме тоже показала себя великолепно, но этот турнир начнётся только в плей-офф, и Англия выйдет в плей-офф, а потом всё начнётся. Сейчас важно набрать обороты, чтобы к этому моменту всё и началось», — приводит слова Руни BBC.